Italienisches Team läuft mit Schutzmasken ein

Die Corona-Krise in Italien hat auch den Fußball erreicht. Sämtliche Spiele finden ohne Zuschauer statt, ein völliger Abbruch der Serie A steht im Raum. Bei Zweitliga-Spiel zwischen Benevento und Pescara kam es zu einer kuriosen Situation.

Die Spieler des Gästeteams liefen mit Schutzmasken ein. „Besorgt um die Gesundheit unserer Spieler und Gegner, haben wir das Feld mit Schutzmasken betreten“, schrieb der Verein dazu auf Twitter. Für das Spiel selbst mussten die Spieler diese dann aber doch abnehmen. Pescara verlor schließlich mit 0:4.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c

Der Umgang des italienischen Fußballs mit dem neuartigen Coronavirus wird zum Politikum. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora bezeichnete die Entscheidung der Serie A, den Spielbetrieb trotz der Ausbreitung von Sars-CoV-2 fortzusetzen, als "unverantwortlich".

Beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender Rai 2 fragte er am Sonntagabend: "Worauf warten wir denn noch? Auf den ersten Infektionsfall in der Serie A?" Den Ligapräsidenten Paolo Dal Pino griff er direkt an: "Er gibt Entscheidungen immer nur weiter. Es scheint mir, er ist sich des Ernstes der Lage nicht bewusst."

In Italien wurden seit Ende Februar zwar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand (2:0). Spadafora geht das nicht weit genug, seine Forderung am Sonntagvormittag, die Spiele überhaupt nicht mehr anzupfeifen, wurde jedoch nicht beachtet. Italiens Fußball-Verband (FIGC) hat für Dienstag eine Krisensitzung angekündigt.