Kicker bekommt fünf Jahre Sperre für Penis-Biss

In Frankreich hat sich ein irrer Vorfall ereignet. Ein Spieler wurde in den Penis gebissen.

Unfassbare Szene in Frankreichs Amateurfußball! Nach dem Spiel zwischen Terville und Soetrich (Ostfrankreich, nahe der deutschen Grenze) kommt es zu einem Handgemenge in deren Verlauf ein Spieler in den Penis gebissen wird.

Lokale Medien berichten, dass zwei Spieler nach der Partie aufeinander losgehen. Als ein weiterer Fußballer den Streit schlichten will, beißt ihm einer der beiden in den Penis. Der Angreifer wurde nun für fünf Jahre gesperrt.

Der Vorfall hatte sich bereits im November zugetragen. Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände hatte sich die Sportrichter allerdings mehr Zeit als gewöhnlich genommen, um alles aufzuarbeiten. Dafür sei eigens ein Experte hinzugezogen worden, so Emmanuel Saling vom regionalen Fußballverband.

Das Opfer musste mit zehn Stichen genäht werden und konnte aufgrund der Verletzung vier Tage lang nicht zur Arbeit gehen, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Der gebissene Spieler wurde ebenfalls gesperrt, er muss insgesamt sechs Monate aussetzen.