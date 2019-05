Knalleffekt: De Rossi verlässt AS Roma

Urgestein Daniele De Rossi verlässt die AS Roma mit Saisonende. Wie der Serie-A-Klub am Dienstag mitteilte, wird der 35-jährige Mittelfeldspieler seine Karriere im Ausland ausklingen lassen. De Rossi genießt bei der Roma den Status einer Vereins-Ikone. In seiner 18-jährigen Profikarriere spielte der Weltmeister von 2006 nie für einen anderen Verein.

© GEPA

De Rossi & Totti prägten eine Ära

Letztmals wird De Rossi am 26. Mai zu Hause gegen Parma als AS-Kapitän einlaufen. Derzeit hält er bei 615 Pflichtspielen für die "Giallorossi", wobei er 63 Tore erzielt hat. Die Tür für eine Rückkehr in anderer Funktion stünde jederzeit offen, ließ Klub-Präsident James Pallotta wissen.