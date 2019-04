PSG sortiert gleich 10 Stars aus

St. Germain ist seit Ostersonntag wieder französischer Fußball-Meister. Es ist der sechste Meistertitel für die Pariser in den jüngsten sieben Jahren, lediglich AS Monaco durchbrach 2016/17 die Vorherrschaft des Clubs aus der Hauptstadt.

Dennoch ist man in Paris nicht zufrieden, erneut schied man in der Champions League früh aus. Um in der nächsten Saison endlich die Königsklasse zu gewinnen, will man nun im Sommer ordentlich auf dem Transfermarkt aktiv werden. Dabei will man sich allerdings auch von zahlreichen Spielern trennen. Laut “Le Parisien“ befinden sich gleich 10 Stars auf der Streichliste. Darunter sollen sich auch Top-Stars wie Edison Cavani, Dani Alves oder Gigi Buffon befinden.

Die Streichliste des PSG