Portugal: Trainer schmiss wegen Schiri hin

Der Trainer von Sporting Braga trat wegen Schiri-Fehler zurück.

Ungewöhnliche Trainer-Entscheidung in Portugal: Custodio Castro habe als Coach des Erstligisten Sporting Braga am Mittwoch sein Amt zur Verfügung gestellt, weil er die vielen Fehler der Schiedsrichter und die Benachteiligungen seines Teams satt habe, teilte Clubpräsident Antonio Salvador mit. Die vielen Fehler seien "weder akzeptabel noch entschuldbar", so Salvador in einer Club-Mitteilung.

Der Clubboss sprach unter anderem von "Verfälschung von Ergebnissen und von Tabellen" sowie von einem "Anschlag" auf den Fußball. Braga hatte am Dienstagabend bei Rio Ave mit 3:4 verloren. Das entscheidende Tor fiel durch einen umstrittenen Handelfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

"Ich bin sehr enttäuscht", hatte der 37-jährige Castro nach dem Abpfiff gesagt. Der frühere Nationalspieler Portugals hatte erst im März nach dem Wechsel von Ruben Amorim zu Sporting Lissabon den Trainerchefposten übernommen. Braga liegt aktuell mit 50 Punkten auf dem vierten Platz.