Wöbers bisheriger Arbeitgeber Ajax und der spanische Europa-League-Rekordsieger erzielten am Freitag eine Übereinkunft bezüglich der Ablösesumme für den 20-jährigen ÖFB-Teamspieler. Diese beträgt laut Angaben der Niederländer 10,5 Millionen Euro und kann sich in Zukunft um 500.000 Euro erhöhen.

Beide Teams vermeldeten den Abschluss der Verhandlungen am Freitagabend. Die obligatorischen medizinischen Tests sowie die Vertragsunterzeichnung des Linksfuß standen zu dem Zeitpunkt noch aus. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Wöber beim Europa-League-Sieger der Jahre 2014, 2015 und 2016 einen Vierjahresvertrag erhalten. Sein im Sommer 2017 nach seinem Wechsel von Rapid unterzeichneter Kontrakt bei Ajax wäre noch bis Ende Juni 2021 gelaufen.

Wöber hatte bei Ajax keinen Stammplatz, in der laufenden Saison kam er in 16 Pflichtspielen zum Einsatz, nur viermal spielte er über die volle Distanz. Mit dem Argentinier Lisandro Magallan holten die Niederländer in der Winterpause bereits einen neuen Abwehrspieler. Der in der Defensive vielseitig einsetzbare Wöber reiste am Donnerstag aus dem Ajax-Trainingslager in Florida ab, um den Transfer in Spanien zu finalisieren.

Der Abwehrspieler ist der viert-teuerste Transfer eines Österreichers überhaupt. Nur Marko Arnautovic (27,9 Mio./von Stoke City zu West Ham United), Kevin Wimmer (19,5/von Tottenham zu Stoke/jeweils 2017) und Aleksandar Dragovic (18,0/von Dynamo Kiew zu Bayer Leverkusen) hatten noch mehr Geld gekostet. Wöber ist im Top-Ten-Ranking jetzt doppelt vertreten. 2017 war er um 7,5 Millionen Euro von Rapid zu Ajax gewechselt. Die Hütteldorfer profitieren auch jetzt vom Transfer nach Spanien noch einmal finanziell, kassieren mehr als eine halbe Million Euro.

Sevilla liegt in La Liga nach 18 Runden mit 33 Punkten auf Rang drei. Sieben Zähler fehlen auf Tabellenführer FC Barcelona. Im Europa-League-Sechzehntelfinale bekommen es "Los Rojiblancos" mit Lazio Rom zu tun. Die erste Partie findet am 14. Februar in Italien statt, das Rückspiel steigt am 20. Februar in Spanien. Wöber wird beide Partien verpassen, da er nach seiner Roten Karte im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel von Ajax gegen Bayern München am Freitag von der UEFA mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt wurde.

Neben Wöber gab es bei Sevilla am Freitag weitere Transfernews. Der 23-jährige Stürmer Munir El Haddadi kommt von Barca. Bei den Katalanen kam er im Herbst nur zu elf größtenteils Kurzeinsätzen.