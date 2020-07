Nächste Provokation von Bale gegen Real

Gareth Bale will Real Madrid verlassen. Entgegen gewöhnlicher Pokerspiele zwischen Spieler und Verein ist das ganz klar kommuniziert. Und Bale tut auch gar nicht mehr so, als würde er sich bei Real noch groß bemühen. Unter Cheftrainer Zinedine Zidane kommt der Waliser gar nicht mehr zum Zug und versauert auf auf der Ersatzbank.

Gareth Bale has given up even pretending he cares anymore ???????????? pic.twitter.com/SxN9LAlzCT