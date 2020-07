ÖFB-Stürmer Jakupovic wechselte zu NK Domzale

Stürmer Arnel Jakupovic wechselte fix von Empoli zu NK Domzale.

Der ehemalige österreichische Nachwuchs-Teamspieler Arnel Jakupovic ist fix vom Serie-B-Club Empoli zu NK Domzale gewechselt. Wie der slowenische Fußball-Erstligist bekannt gab, unterschrieb der 22-jährige Stürmer einen Vertrag bis Ende Mai 2023 für den Verein. Jakupovic war in der vergangenen Saison von Empoli an Domzale verliehen gewesen. In 31 Pflichtspielen gelangen ihm 13 Tore.

Jakupovic stand bei Empoli seit Jänner 2017 unter Vertrag, spielte in den vergangenen Jahren aber leihweise auch im Nachwuchsbereich für Juventus Turin sowie bei den Profis von Sturm Graz.