Heute Fußball-Showdown in England und Italien

Denn Manchester United (63), Chelsea (63) und Leicester City (62) trennt vor der letzten runde lediglich ein Zähler. Aber damit nicht genug: Leicester, Arbeitgeber von Österreichs Ex-Teamkapitän Christian Fuchs, empfängt ManU zu einem echten Finale, wobei den Gästen aus Manchester schon ein Remis zur Teilnahme an der Königsklasse reichen würde. "Aber wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen", stellt Manu-Coach Ole Gunnar Solskjær klar.

Auch Chelsea würde zu Hause gegen Wolverhampton schon ein Punkt genügen. Leicester würde ein Unentschieden nur dann genügen, wenn die "Wolves" in London gewinnen. Denn in diesem Fall würde bei Punktegleichheit die schlechtere Tordifferenz gegen Chelsea und für den Fuchs-Klub sprechen. Es wartet ein Thriller um die Königsklasse.

Hochspannung verspricht aber auch der Abstiegskampf, da bisher nur Norwich City als Fixabsteiger feststeht. Aston Villa (Tordifferenz: -26) und Watford (-27) halten beide bei 34 Punkten, drei Zähler dahinter liegt Bournemouth (-27) an vorletzter Stelle und steht damit unter Siegzwang. Aston Villa muss zum Tabellen-15. West Ham United, Watford nach London zum Zehnten Arsenal und Bournemouth zu Everton.

Juventus Turin will heute den Sack zumachen und den Titel einfahren. Durch eine 1:2-Niederlage bei Udinese hat Juventus Turin am Donnerstag den ersten Matchball auf den Meistertitel liegen gelassen - heute wollen sich Superstar Cristiano ronaldo und Co. allerdings keine blöße geben. Die "alte Dame" trifft zu Hause auf Sampdoria (ab 21:45 Uhr) und kann mit einem erfolg den neunten Titel in Folge perfekt machen.

Juve-Coach über die Spiele in der Corona-Zeit: "Es ist kompliziert, mental und körperlich für 90 Minuten auf Ballhöhe zu bleiben. Die Spiele sind seltsam und das Momentum ändert sich sehr leicht", warnt Coach Maurizio Sarri allerdings sein Team.