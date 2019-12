0:0 - Clasico ohne Tor und ohne Sieger

Das Duell der beiden großen spanischen Fußball-Rivalen FC Barcelona und Real Madrid hat am Mittwoch torlos geendet. Durch das 0:0 im Camp Nou in einem "Clasico" der schwächeren Sorte liegen die Katalanen weiterhin aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Rekordmeister an der Tabellenspitze.



Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen und hatte trotz hohen Tempos nicht allzu viele Topchancen zu bieten. In der 17. Minute rettete Gerard Pique bei einem Kopfball von Karim Benzema auf der Linie, 14 Minuten später verhinderte Sergio Ramos auf der Gegenseite bei einem Schuss von Lionel Messi knapp vor der Torlinie einen Gegentreffer für Real. In der 72. Minute wurde ein Tor der Gäste durch Gareth Bale nach Rücksprache mit dem Videoassistenten wegen einer Abseitsstellung von Assistgeber Ferland Mendy aberkannt.



Die Partie war aufgrund von Protesten katalanischer Separatisten unter großen Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne gegangen. Während der Spiels vor über 93.000 Zuschauern gab es im Stadioninneren keine Randale, nach etwa 55 Minuten musste allerdings für rund eine Minute unterbrochen worden, weil aus Protest gegen die spanische Staatsmacht Plastikbälle auf den Rasen geworfen wurden.