Barca-Abschied? Jetzt spricht Lionel Messi

Die Gerüchteküche brodelt - Lionel Messi spricht nun Klartext.

In den letzten Jahren machte eine Vielzahl an Transfer-Gerüchten um Lionel Messi die Runde. Doch bis jetzt blieb der 32-jährige Argentinier dem FC Barcelona immer treu. Von einem Karriereende bei den Katalanen war oftmals die Rede. Nun aber tauchte ein neues Gerücht um den sechsmaligen Weltfußballer auf.

Laut Angaben des Reporters Martin Castilla vom argentinischen TV-Sender "TNT Sports", soll Inter Mailand sich den großen Traum von "La Pulga" erfüllen wollen. Eine Verpflichtung Messis soll sogar durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Fakt ist: der Vertrag des Offensivkünstlers läuft nur noch bis zum Sommer 2021.

Messi selbst hat nun auf Instagram zu den Gerüchten Stellung genommen. Der Argentinier postete einen Screenshot des Medienberichts und schrieb dazu: „Was dieses Medium vor einigen Wochen schrieb, war ebenfalls falsch. Es ist gut, dass ihnen niemand glaubt“.

© Instagram

Am Transfer-Gerücht ist also nichts dran. Messi wird auch in Zukunft weiter für den FC Barcelona auf Torjagd gehen.