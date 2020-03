Barca-Keeper gesteht: 'Habe keine Ahnung von Fußball'

Marc André ter Stegen macht in einem Zeitungsinterview mit "El País" ein Geständnis über seine Ahnungslosigkeit im Fußball.

So ein Geständnis ist von einem Fußball-Star wohl nicht zu erwarten gewesen. In einem Interview mit der spanischen Zeitung "El País" gesteht Marc André Ter Stegen, die Nummer Eins beim FC Barcelona, dass er sich im Fußball gar nicht so gut auskenne und ihm Spieler, besonders in der spanischen Liga, größtenteils unbekannt seien.

„Die Leute lachen, wenn ich ihnen sage, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. Ich sehe nicht viel Fußball. Manchmal fragen sie mich nach dem Namen eines Spielers, und ich habe keine Ahnung.“, gibt sich Ter Stegen offen.

„Ich weiß nicht, wie die Spieler heißen. Aber später, wenn sie mir das Video zeigen, merke ich, dass ich genau weiß, wer der Spieler ist. Ich erinnere mich besser daran, wie sie sich auf dem Spielfeld bewegen, wie sie schießen oder wie sie sich in Position bringen, als an den Namen des Spielers. Es ist ein bisschen seltsam. Das passiert mir, wenn wir die Gegner analysieren“.

Privat schaue er nur Fußball, wenn er besonders an einem Spiel interessiert sei oder ein Freund spiele.

Verantwortungsbewusst wegen Millionen "Follower"

Die Fußball-Stars haben in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten laut ter Stegen noch eine größere Verantwortung. „Das Gute ist, dass wir Millionen Follower haben. Mit einigen gut gewählten Mitteilungen können wir den Menschen helfen“, sagte er.

Man schätze mehr die einfachen Dinge, „die am Ende aber die wirklich wichtigen sind“. Natürlich würde er gern wieder auf dem Platz stehen: „Aber jetzt ist Fußball keine Priorität.“