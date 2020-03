Barca dank ''La Pulga'' wieder vor Real

Superstar Lionel Messi ist wieder der Toptorschütze in Europas Top-Ligen.

Der Meister lacht wieder von der Tabellenspitze! Die Katalanen erkämpften im Heimspiel gegen Real Sociedad einen 1:0-Heimsieg und liegen damit zwei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid, der am Sonntag bei Betis Sevilla eine peinliche 1:2 Schlappe hinnehmen musste. Das entscheidende Tor erzielte Lionel Messi in der 81. Minute aus einem Hand-Elfmeter, der vom Video-Assistenten gegeben wurde. Für den Superstar ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere: Es war sein 438. Treffer in der Primera División. Damit überholte er seinen Erzfeind Cristiano Ronaldo (437). Allerdings: Messi benötigte im Vergleich zum Portugiesen statt 540 nur 474 Spiele, um den Rekord zu knacken.

Coach Setién: »Wussten, dass es schwierig wird«

Den knappen Heimsieg über Sociedad beurteilte Barça-Coach Quique Setién, nach der klaren Pleite im Clásico so: "Wir wussten, dass es sehr schwierig werden würde, denn Sociedad ist ein gut funktionierendes Team, das vieles gut macht. Sie hatten einen guten Lauf, es war ein kompliziertes Spiel."