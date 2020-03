Das ist die Wunsch- und Streichliste von Real Madrid

Real Madrid bereitet sich auf den nächsten Kader-Umbruch vor.

Die Führungsebene von Real Madrid bereitet sich auf einen Kader-Umbruch im Sommer vor. Im vergangenen Jahr investierten die "Königlichen" rund 340 Millionen Euro in neue Stars wie Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, uvm. Der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen, auch aufgrund von Verletzungen.

Eden Hazard (Ablöse: 100 Mio. Euro) hatte zunächst Anpassungsschwierigkeiten, verletzte sich dann. Luka Jovic (60 Mio. Euro) spielt in den Planungen von Trainer Zinedine Zidane überhaupt keine Rolle. Innenverteidiger Eder Militao (50 Mio. Euro) stand in der Liga in sieben Partien in der Startelf, Linksverteidiger Mendy (48 Mio.) immerhin in zwölf Partien.

Der Rekordtitelträger der Champions League will zurück auf die Erfolgsspur. Mit dem zweiten Platz in der Liga und dem drohenden Achtelfinal-Aus in der Champions League muss der Traditionsklub nachrüsten und zu alter Stärke zurückfinden.

Top-Ziel: Kylian Mbappé

Diese Stärke würde - in Person - Kylian Mbappé ausstrahlen. Der absolute Wunschstürmer von Zidane und Co. hat noch einen Vertrag bei PSG bis 2022. Eines steht fest: Für das französische Ausnahmetalent müsste Real einen höheren drei-stelligen Millionenbetrag hinblättern, wäre zweifelsohne der Transfer-Hammer im europäischen Fußball. Laut der Madrider Sporttageszeitung „Marca“ spricht derzeit vieles dafür, dass der Stürmer frühestens 2021 kommt.

© Getty Mbappé ist mit 18 Toren der Top-Scorer in der französischen Ligue 1

Mittelfeldspieler Paul Pogba von Manchester United steht ebenfalls auf der Wunschliste der Königlichen. Sein Berater Mino Raiola kündigte erst unter der Woche an, dass er einen seiner Stars in Madrid unterbringen wolle. Andere Stars die mit Real in Verbindung gebracht werden: Sadio Mané vom FC Liverpool, David Alaba vom FC Bayern, Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Jadon Sancho sowie Erling Haaland (19) von Borussia Dortmund.

>>>zum Nachlesen: Real Madrid und Barcelona jagen jetzt Alaba

Streichkandidaten

Nach Mehrausgaben in Höhe von 207,5 Mio. Euro in der vergangenen Saison wird sich Real auch von hochkarätigen Stars trennen müssen, um die Vorgaben des Financial Fairplay nicht zu verletzen. Als potentielle Streichkandidaten gelten etwa der kroatische Mittelfeldspieler Luka Modric (Vertrag bis 2021, Marktwert: 15 Mio. Euro), der mit einem Wechsel nach Italien liebäugelt, Ex-Bayern-Spieler James Rodriguez (Vertrag bis 2021, 40 Mio.), der unter Zidane kaum Einsatzchancen hat, und Gareth Bale (Vertrag bis 2022, 40 Mio.), der vergangene Saison bereits um ein Haar nach China gewechselt wäre.

© Getty Luka Jovic ist wohl ein "Flop-Einkauf" von den Königlichen gewesen

Auch der bisher enttäuschende Luka Jovic (Vertrag bis 2025, 40 Mio.) könnte nach nur einer Saison wieder abgegeben werden – der SSC Neapel gilt als Interessent. Und selbst der langjährige Leistungsträger Toni Kroos (Vertrag bis 2023, 60 Mio.) wird immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht.

Selbst wenn derzeit wegen der Corona-Krise keiner so genau weiß, wie es weitergeht – die Zeichen bei Real Madrid stehen auf Veränderung.