FC Barcelona: Diese Super-Stars müssen gehen

Der FC Barcelona wurde zwar auch in diesem Jahr souverän spanischer Meister, nach dem Debakel an der Anfield Road ist bei den Katalanen aber trotzdem Feuer am Dach. Im Sommer soll nun ein größerer Umbruch stattfinden, um endlich seit 2015 wieder die Champions League zu gewinnen.

Laut „Marca“ will sich Barcelona gleich von zehn Stars trennen. Auf der Streichliste befinden sich demnach einige Super-Stars, die der Verein so schnell wie möglich abgeben will. Der größte Problem Fall ist dabei Philippe Coutinho, der 2018 für 135 Millionen von Liverpool geholt wurde, bisher aber nicht überzeugen konnte. Abgegeben werden soll aber etwa auch Ivan Rakitic oder Samuel Umtiti.

Das ist die Streichliste des FC Barcelona

Philippe Coutinho

Ivan Rakitic

Samuel Umtiti

Kevin-Prince Boateng

Jeison Murillo

Thomas Vermaelen

Jasper Cillessen

Malcom

Rafinha

Denis Suarez

Neue Stars kommen

Daneben soll es natürlich auch Neuverpflichtungen geben. Der Transfer von Frenkie de Jong ist bereits fix. Zudem sollen auch Matthijs de Ligt und Antoine Griezmann nach Barcelona geholt werden.