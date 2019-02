Fans verhöhnt? Jubel-Eklat um Gareth Bale

Real Madrids Gareth Bale könnte nach seinem Torjubel beim 3:1 im Derby bei Atlético Madrid sanktioniert werden. Die Ligaverantwortlichen stellten eine diesbezügliche Anfrage an den spanischen Fußballverband, Bales Jubel sei beleidigend gegenüber den Heim-Fans gewesen.

Der walisische Superstar, der in der 74. Minute den Endstand erzielt hatte, ließ sich am Ende des Jubels zu einer möglicherweise folgenschweren Geste hinreißen: Er schlug sich mit der linken Hand in die angewinkelte rechte Armbeuge - eine Geste, die - vor allem mit ausgestrecktem Mittelfinger - weitverbreitet als Beleidigung gewertet wird. Beim 101-Millionen-Euro-Mann war der Mittelfinger allerdings nicht dabei.

© Twitter

Kommt der Verband nun zum Entschluss, dass der 29-Jährige absichtlich eine feindselige Reaktion der gegnerischen Anhänger ausgelöst hat, könnte ausgerechnet die Zelebrierung seines 100. Tores für Real Madrid eine Sperre zwischen vier und zwölf Spielen nach sich ziehen.