Lionel Messi teilt gegen Barca-Bosse aus

Der Barca-Star und mehrfache Weltfußballer übte öffentlich Kritik via Instagram nach einem Medien-Interview von Sportdirektor Eric Abidal.

Der langjährige ehemalige Barca-Spieler erklärte darin die Entlassung von Trainer Ernesto Valverde: "Viele Spieler waren unzufrieden, zudem gab es intern Kommunikationsprobleme. Die Beziehung zwischen dem Coach und der Kabine war zwar immer gut, aber als ehemaliger Spieler kann ich spüren, wenn etwas nicht passt. Ich habe dem Klub meine Empfindungen mitgeteilt und eine Entscheidung musste getroffen werden."

Lionel Messi haben diese Aussagen so gar nicht geschmeckt. Der Argentinier, definitiv einer der mächtigsten Männer im Verein, wandte sich gar an die Öffentlichkeit, um Abidal für diese Aussagen zu kritisieren.

Lionel Messi hits out at Barcelona's Sporting Director and former team-mate Eric Abidal ???? pic.twitter.com/8FCBU48YE5