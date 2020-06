Lionel Messi überrascht mit neuem Look

Superstar führt seinen FC Barcelona zu einer 4:0-Gala bei Mallorca.

Tabellenführer FC Barcelona ist nach der Corona-Pause der Wiedereinstieg in die spanische Fußball-Meisterschaft geglückt. Die Katalanen gewannen am Samstagabend das Auswärtsspiel gegen Mallorca, den Drittletzten der Tabelle, mit 4:0 (2:0).

Dank dem fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen dehnte Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid zumindest bis Sonntag auf fünf Punkte aus. Real spielt am Sonntagabend daheim gegen Eibar aus dem unteren Tabellenbereich.

Arturo Vidal brachte Barcelona schon nach zwei Minuten mit einem Kopfball in Führung. Noch in der ersten Hälfte doppelte der Däne Martin Braithwaite (37.) nach einem Kopfball-Zuspiel von Lionel Messi nach. Messi bereitete auch das 3:0 von Verteidiger Jordi Alba vor (79.), bevor er in der Nachspielzeit persönlich das Schlussresultat besiegelte.

Neuer Look

Der argentinische Superstar präsentierte sich beim ersten Spiel nach der Corona-Pause in einem neuen Look. In den sozialen Medien war der rasierte Messi der Hit.