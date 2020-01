Die Katalanen haben den Portugiesen Trincao mit einer Mega-Ausstiegsklausel versehen.

Der FC Barcelona hat um 31 Millionen Euro für die kommende Saison den Portugiesen Trincao von SC Braga verpflichtet. Der 20-jährige Flügelspieler erhielt beim spanischen Fußball-Meister einen Vertrag bis Sommer 2025, seine Ausstiegsklausel wurde auf 500 Millionen Euro festgelegt.

Trincao ist in dieser Saison in der portugiesischen Liga viermal von Beginn an zum Einsatz gekommen.