Messi droht Barca mit Abgang

Alarmstufe Rot bei Barça vor dem Duell heute (22 Uhr) mit Villarreal.

Barça droht der Super-GAU! Lionel Messi ist laut einem spanischen Medienbericht nicht gewillt, seinen 2021 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Wie der Radiosender Cadena Ser berichtete, brachen der Argentinier und sein Vater Verhandlungen über die Verlängerung ab. Messi soll wegen in Medien gestreuten Gerüchten, er solle für personelle Entwicklungen beim Klub wie die Trennung von Trainer Ernesto Valverde verantwortlich sein, sauer sein und frustriert, weil es der Mannschaft an Qualität fehle. Barça zittert um den Titel. Heute (22 Uhr) muss ein Sieg bei Villarreal her.