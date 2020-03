So wurde ein Messi-Freistoß noch nie verteidigt

Barca-Superstar Lionel Messi zählt zu einem der besten Freistoß-Schützen der Welt. In der laufenden Saison hat er schon einige Dinger verwandelt. Grund genug für Liga-Rivale Real Sociedad eine neue Taktik auszuprobieren, um den gefühlvollen linken Fuß von Messi zu stoppen.

Die komplette Mannschaft von Real Sociedad hatte sich im Strafraum positioniert, um seinen Freistoß zu entschärfen. Der unbezahlbare Gesichtsausdruck vom mehrmaligen Weltfußballer geht dabei viral.

Lionel Messi's face is genuinely priceless when he noticed how the Real Sociedad players implemented a new tactic to stop him from scoring the free-kick. ???? pic.twitter.com/4dIHb1R3Tz