Totalumbruch: Real mistet im Sommer Stars aus

Unter Coach Zidane sollte bei Real wieder alles besser werden. Mit dem Franzosen gewann man dreimal in Folge die Champions League. Heuer will es aber auch unter "Zizou" nicht laufen -im Gegenteil. In den letzten vier Ligaspielen konnte Real nur einen Sieg einfahren. Zuletzt setzte es mit dem 0:1 gegen Schlusslicht Rayo Vallecano den Tiefpunkt. Als Dritter fehlen schon 18 Punkte auf Meister Barcelona, neun auf Stadtrivalen Atlético.

»Können die Saison nicht so beenden«

So schlecht stand man zu diesem Zeitpunkt zuletzt 2001 da. "Wir können die Saison nicht so beenden, nicht so ein Bild abgeben", zeigte sich Zinédine Zidane wütend. Gegen Villarreal geht es am Sonntag um Schadensbegrenzung. Danach folgen noch die Partien bei Real Sociedad und Betis Sevilla. Real muss liefern.

Abschlussliste