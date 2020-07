Barca-Star Messi mit Wut-Rede

Der FC Barcelona muss sich als Vize-Meister in der spanischen Liga begnügen. Grund genug für Lionel Messi ordentlich Frust rauszulassen.

Der ewige Rivale Real Madrid feiert seine 34. Meisterschaft. Beim FC Barcelona herrscht nach der fast peinlichen 1:2-Niederlage gegen Osasuna Unmut. Kurios: Vor der Corona-Pause lagen die Katalanen iin der Liga noch zwei Punkte vor den Königlichen.

Lionel Messi findet nach der verpatzten Meisterschaft und nach der Niederlage gegen Osasuna deutliche Worte: "Dieses Spiel spiegelt das komplette Jahr wider. Wir waren ein schwaches Team. Wir müssen Selbstkritik üben – beginnend mit den Spielern, aber auch insgesamt. Wir sind Barcelona und es ist unsere Pflicht, jedes Spiel zu gewinnen", so der Argentinier.

Messi weiter: "Madrid hat seine Hausaufgaben gemacht, wir haben ihnen aber auch geholfen und viele Punkte abgegeben."

Königsklasse naht

Die Katalanen müssen sich nun voll auf die Champions League fokussieren. Am 8. August steigt das Rückspiel im Achtelfinale gegen Napoli. Das Hinspiel endete 1:1. „Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren!“ Wenn man um den Titel mitkämpfen wolle, müsse sich viel ändern. „Wir müssen von null starten in der Champions League und uns selbst die Schuld geben, was schief gelaufen ist.“

Sollte auch in der Königsklasse kein Titel rausschauen, wird die ohnehin schon trübe Stimmung in Barcelona wohl noch schlechter. "Den Fans geht die Geduld aus, weil wir ihnen nichts geben", weiß Messi. "Die Leute im Klub und die Fans sind sehr verärgert und das ist normal, wir sind auch verärgert, weil wir ihnen nichts gegeben haben."