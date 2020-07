Corona-Triple: Real-Star muss wieder in Quarantäne

Real Madrid muss vorerst auf Stürmer Luka Jovic verzichten. Der Serbe muss in Corona-Quarantäne.

Real Madrid-Stürmer Luka Jovic befindet sich in häuslicher Quarantäne, nachdem ein enger Freund positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie die Sportsendung "Jugones" im TV-Sender La Sexta am Donnerstag berichtete. Ein erster Corona-Test sei negativ ausgefallen, in den kommenden Tagen soll ein weiterer folgen.

Wenn auch der negativ sei, könne Trainer Zinédine Zidane den Stürmer kommende Woche wieder einsetzen, schrieb die Zeitung "Sport". Jovic hat sich bisher schon durch Eskapaden den Ärger seines Vereins zugezogen. Während der Hochphase der Coronakrise reiste er unerlaubt in seine serbische Heimat, brach sich dort einen Fuß, und nach der Rückkehr nach Spanien hielt er sich bei einer Barbecue-Party erneut nicht an die Corona-Regeln.

Auch auf dem Rasen hat der im vergangenen Sommer von Frankfurt zu Real gewechselte Spieler die Hoffnungen nicht erfüllt. Der Verein wolle den Spieler nun wieder verkaufen, berichtete die Zeitung "Marca".