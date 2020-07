Real Madrid hat 1. Matchball zum Meister-Titel

Real Madrid kann heute um 21 Uhr zu Hause gegen Villarreal den Meistertitel fixieren.

Real Madrid ist der erste Titel in der spanischen Meisterschaft seit 2017 und damit die 34. Meisterschaft der Real-Geschichte fast nicht mehr zu nehmen. Am Montag setzte sich die Truppe von Star-Trainer Zinédine Zidane bei Granada mit 2:1 durch und hat dank des neunten Siegs im neunten Spiel nach der Corona-Pause zwei Runden vor Schluss weiter vier Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona. "Du musst wirklich stolz sein auf die Mannschaft, denn es ist nicht einfach, neun Siege in neun Spielen zu holen. Mehr kann ich nicht verlangen", lobte Zidane seine Schützlinge nach dem Erfolg.

Zidane: "Wir haben das Ziel noch nicht erreicht"

Schon heute können die "Königlichen" zu Haus gegen Villarreal alles klarmachen. Zidane: "Wir freuen uns darauf, die Liga und alles, was vor uns liegt, zu gewinnen. Wir sind nah dran, aber wir haben das Ziel noch nicht erreicht." Laut Statistik wird es heute ein enges Duell: Drei der letzten vier Begegnungen endeten unentschieden.

Barcelona muss auf ein Wunder hoffen

Der FC Barcelona trifft heute auf Osasuna und hat kaum noch Hoffnung. Die Ausgangslage ist klar: Der FC Barcelona muss in den letzten beiden Runden zwei Siege einfahren und zudem auf Schützenhilfe der Real-Madrid-Gegner Villarreal und Leganés hoffen. Bei Punktgleichheit wäre Real wegen des besseren Abschneidens im direkten Vergleich vorne. Noch dazu droht den Katalanen in den letzten beiden Partien der Ausfall von Torjäger Antoine Griezmann. Der Franzose zog sich zuletzt beim 1:0 über Real Valladolid eine Oberschenkelverletzung zu.