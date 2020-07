Fußball-Stürmer Mariano Diaz vom spanischen Meister Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Befund stamme von einer Testreihe am Montag, Diaz weise keine Krankheitssymptome auf, befinde sich aber in Quarantäne wie der Club am Dienstag bekanntgab. Sein Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 8. August auswärts gegen Manchester City ist fraglich.