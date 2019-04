Arnautovic erklärt Alaba das Eierpecken

Marco Arnautovic schnauft: "Halt doch einfach fest." Er versucht seinem Team-Kumpel David Alaba das Eierpecken bei zu bringen, was ihm einiges an Geduld kostet. Der Bayern-Superstar ist offenbar Eierpeck-Debütant. Er zittert als "Arnie" draufhauen will: "Er macht es ja kaputt."

Am Ende aber gewinnt Alaba aber sogar. Das lustige Video wurde übrigens schon vor einem Jahr vor dem Länderspiel gegen Slowenien in Klagenfurt aufgenommen. Der ÖFB wünscht seinen Fans mit dem Clip heuer 'Frohe Ostern und fröhliches Eierpecken'.