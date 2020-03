EM 2020: ''Wir schaffen es ins Achtelfinale''

Die Vorfreude auf die EM 2020 ist enorm groß, das ÖFB-Team hat gute Chancen weit zu kommen.

In 100 Tagen startet die EURO! Noch ist das Großevent weit weg, die Vorfreude darauf aber schon enorm. Ich sage: Heuer schaffen wir es zumindest ins Achtelfinale. Ich glaube, der ÖFB hat aus den Fehlern der letzten Endrunde gelernt und ist dieses Mal deutlich besser vorbereitet. Und sportlich sind unsere Teamkicker derzeit sehr gut drauf, vor allem in der Deutschen Bundesliga sind viele Stars Leistungsträger. Zu guter Letzt denke ich, dass wir eine machbare Gruppe erwischt haben. Zwar kennen wir den letzten Gegner noch nicht, aber gegen die Niederlande und die Ukraine dürfen wir uns sicher was ausrechnen.

Ich rechne mit einem ganz großen Fußballfest

Ich freue mich auch auf die EM, weil es für uns alle eine große Unbekannte wird! Zum ersten Mal wird das Turnier in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Die Veranstaltung steht im Zeichen eines vereinten Europas. Das könnte noch mehr Zuschauer anlocken. Auf den Kontinent kommt heuer im Sommer sicher ein ganz großes Fußballfest zu.