''In dieser Gruppe sind wir der Favorit''

Österreich trifft in der Nations League auf Norwegen, Nordirland und Rumänien.

Für uns ist das ein gutes Los, denn ich sehe in dieser Gruppe kein Team, das über uns zu stellen ist, und deshalb haben wir gute Chancen auf den ersten Platz. Auch die Weltrangliste zeigt, dass wir der Favorit sind, und ich bin davon überzeugt, dass wir das bestätigen werden. Ohne Druck aufbauen zu wollen, aber von der Klasse her sind wir sicher das beste Team in dieser Gruppe.

Speziell freue mich darauf, dass Haaland zurückkommen wird. Er ist ein toller Spieler, aber Nationalteam und Verein sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In Dortmund ist das Spiel auf ihn zugeschnitten. Noch dazu ist Norwegen nicht so stark wie wir. Gegen Nordirland haben wir zuletzt gespielt, wir kennen ihren Spielstil und wissen, welche Tugenden wir dagegensetzen müssen. Und die guten Zeiten von Rumänien sind schon lange vorbei.

Nations League ist eine gute Idee

Ich möchte noch betonen, dass die Nations League eine gute Idee ist. Da geht es um etwas, jeder hat den Ehrgeiz, in Liga A aufzusteigen. Testspiele, die niemanden interessieren und wo gleich sechs, sieben Spieler absagen, fallen dadurch weg.