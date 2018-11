Ohne Janko & Prödl: Das ist Fodas Kader

Kapitän Julian Baumgartlinger gibt in den Nations-League-Spielen am 15. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am 18. November in Belfast gegen Nordirland sein Comeback in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Leverkusen-Profi hatte die vergangenen vier Ländermatches wegen einer Knieverletzung versäumt. Sebastian Prödl fehlt hingegen wegen einer Muskelblessur.

Dafür scheint im von Teamchef Franco Foda am Dienstag bekannt gegebenen Kader Leipzig-Legionär Konrad Laimer auf, der so wie Xaver Schlager für das U21-EM-Play-off gegen Griechenland spielberechtigt wäre. Der im vergangenen Lehrgang nachnominierte Marc Janko (Lugano) steht auf der Abrufliste.

Der 23-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft:

Tor: Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich, 22 Länderspiele), Cican Stankovic (Red Bull Salzburg/0), Richard Strebinger (Rapid/1)

Abwehr: David Alaba (FC Bayern München/65/13 Tore), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/68/1), Martin Hinteregger (FC Augsburg/35/3), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/10/0), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/8/0), Kevin Wimmer (Hannover 96/9/0)

Mittelfeld: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/64/1), Florian Grillitsch (Hoffenheim/13/1), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/33/0), Florian Kainz (Werder Bremen/12/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/0), Valentino Lazaro (Hertha BSC/17/0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/33/5), Louis Schaub (1. FC Köln/11/5), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg/6/0), Alessandro Schöpf (Schalke 04/21/4), Peter Zulj (Sturm Graz/8/0)

Angriff: Marko Arnautovic (West Ham United/75/20), Guido Burgstaller (Schalke 04/23/1), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/9/1)

Auf Abruf: Jörg Siebenhandl (Sturm Graz/2) - Kevin Danso (FC Augsburg/6/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/1/0), Georg Margreitter (1. FC Nürnberg/0), Stefan Posch (Hoffenheim/0), Marvin Potzmann (Rapid/0), Gernot Trauner (LASK/1/0), Maximilian Ullmann (LASK/0), Thomas Goiginger (LASK/0), Stefan Hierländer (Sturm Graz/3/0), Thomas Murg (Rapid/0), Stefan Schwab (Rapid/1/0), Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/0), Deni Alar (Rapid/2/0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/12/0), Marc Janko (FC Lugano/67/28), Andreas Weimann (Bristol City/14/0)

Oe24 tickert für Sie LIVE von der ÖFB-PK ab 11:30: