Sagt UEFA heute die EURO ab?

Wie schaut die Zukunft des Fußballs aus? Heute gibt es die Antwort von der UEFA.

Heute sperrt der Fußball zu! In einer Videokonferenz wird den Verbandspräsidenten der 55 Mitgliedsländer mitgeteilt, wie es weitergeht. Alles andere als eine Absage der EURO wäre eine Sensation. Gerade, weil das Großevent heuer erstmals in 12 verschiedenen europäischen Städten ausgetragen werden soll. Angesichts des derzeit in Europa herrschenden Ausnahmezustandes ist das unmöglich! "Es würde Sinn machen, die Verschiebung umzusetzen", so ÖFB-Präsident Leo Windtner.

Österreich-Test gegen die Türkei wird heute abgesagt

Wie entscheidet sich heute die UEFA? Es gibt drei Szenarien: Abwarten und einen neuen Veranstalter suchen, Durchboxen mit Geisterspielen oder Verschieben (rechts). Eine Entscheidung wird es gegen 17 Uhr geben. Sicher: Alle Länderspiele im März, die als EURO-Vorbereitung geplant waren, werden ersatzlos gestrichen. Erst gestern wurde der Hit zwischen Spanien und Deutschland abgesagt. Auch den Österreich-Test in Wien gegen die Türkei (30.3.) wird es erwischen -es bleibt kein Stein am anderen!

Auch die Vereine hoffen heute auf EURO-Absage

Die heutige Entscheidung ist eine weitreichende! Danach wissen wir, wie es mit den nationalen Ligen weitergeht. Wird die EURO abgesagt, könnte man bis in den Sommer spielen. In Folge auf die heutige UEFA-Entscheidung tagt morgen die Bundesliga. Auch die Deutschen hoffen auf eine EM-Verlegung. "Eine Verschiebung würde uns Luft schaffen, um geordnet und angemessen den Spielbetrieb fortzusetzen", meint beispielsweise Dortmund-Sportboss Michael Zorc. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Wir müssen die Ausweitung des Virus verlangsamen." Das geht nur mit einer EM-Absage!

Die 3 EURO-Szenarien!