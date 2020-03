Zu große Virus-Gefahr? Jetzt droht Geister-EM

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Ist nun auch die EU-RO 2020 in Gefahr?

Die UEFA hat beim Kongress erstmals eingeräumt, mit Blick auf die in zwölf Ländern stattfindende EM (12. Juni bis 12. Juli) diverse Notfall-Optionen zu prüfen. "wir sind eine Sportorganisation, die Behörden, mit denen wir in Kontakt stehen, treffen die Entscheidungen. Die Angelegenheit wird ständig gecheckt", so Verbandssprecher Phil Townsend. Der italienische UEFA-Vize Michele Uva ergänzt: "wir warten ab, beobachten das Virus. Der Fußball muss sich dann an die Verordnungen in den jeweiligen Ländern halten."

Folgende Szenarien sind denkbar, wenn die Gefahrenlage im Sommer noch existent ist:

Geisterspiele wie derzeit in Italien.

Die Verlegung der Spiele in andere EM-Städte, in denen die Situation entspannter ist.

Eine Generalabsage und Verlegung um ein Jahr.

Die UEFA hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Vertretern europäischer Ligen eingerichtet. Diese solle sich unter anderem mit dem Spielkalender beschäftigen, sagt Generalsekretär Theodoridis.