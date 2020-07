Krimi um Fußball-Boss: Fehlen 500 Millionen?

Martin Pucher, Banker und Fußballboss, war ein Star. Jetzt ermittelt die Korruptions-Staatsanwaltschaft.

Mattersburg. Körperlich ist Martin Pucher, 64, schwer angeschlagen. Nach zwei Schlaganfällen vor Jahren ist er ex­trem schwach, tut sich schwer beim Gehen, sein rechter Arm ist gelähmt, berichten Menschen aus seinem Umfeld. Und jetzt der Crash seines Babys, der Commerzialbank, einer regionalen Privatbank in Mattersburg mit 60.000 Kunden (siehe rechts). Alle acht Filialen im Bezirk sind – wie berichtet – geschlossen.

Bilanzfälschung. Bis zu 500 Millionen sollen in der Bilanz fehlen beziehungsweise eine reine Erfindung in den Büchern sein. Viele Sparer bangen um ihr Geld. Pucher, der sofort nach Auffliegen des Skandals als Bankchef zurücktrat, lässt über seinen Anwalt Norbert Wess ausrichten: „Es ist kein Geld weg.“ Sein Mandant kooperiere in vollem Umfang und wolle an einer „lückenlosen Aufklärung“ mitarbeiten, so Wess zu ÖSTERREICH.

Vom Raika-Filialleiter zum mächtigen Fußball-Boss

Falsche Kredite. Über Jahre soll Pucher „Kredite erfunden und Bilanzen gefälscht haben“. In zwei Fällen soll er das gegenüber Beamten der Finanzmarktaufsicht auch zugegeben haben. Klaus Grubelnik, Sprecher der Finanzmarktaufsicht, bestätigt das gegenüber ÖSTERREICH: „Wir wissen aber nicht, wie lange das lief.“ Auch könne man noch nicht sagen, um wie viel es tatsächlich geht: „In jedem Fall ist es eine Ka­tastrophe“, klagt Mattersburgs SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Salomon: „Das trifft Freunde, Firmen, Großkunden. Jeder kennt Martin Pucher.“

Fußball-Macht. Jahrzehntelang war der 64-Jährige der Star der Region: Bankchef, Fußballboss des SV Mattersburg, Großsponsor.

Pucher, Sohn eines Friseurmeisters, startete bei der Raika in Krensdorf als Filialleiter. 1995 lösten sich mehrere Raika-Filialen unter seiner Führung vom Mutterkonzern. ­Pucher gründete die Commerzialbank Mattersburg. Auch Fußballfans ist der Banker ein Begriff: Seit 1988 ist er Chef des Bundesligisten SV Mattersburg. Er pushte den Klub in die höchste Liga, finanzierte eine Fußballakademie. Zweimal stand Mattersburg im Cup-Finale. Von 2005 bis 2009 war er sogar mächtigster Fußballfunktionär Österreichs: Bundesliga-Chef, ÖFB-Vizepräsident. Jetzt der tiefe Fall. Es gilt die Unschuldsvermutung.

