China-GP wegen Corona-Virus abgesagt

Der GP von China wird wegen des Corona-Virus nicht am 19. April stattfinden.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Formel-1-Grand-Prix von China wegen des grassierenden Coronavirus nicht wie geplant am 19. April auf dem Shanghai International Circuit stattfinden. Der Internationale Automobilverband (FIA) hatte bereits vor Wochen mitgeteilt, dass er die Entwicklung in China, wo bereits mehr als 1.100 Menschen dem Virus zum Opfer gefallen sind, genau beobachte.

Das Rennen in Shanghai ist als vierter Saisonlauf in diesem Jahr angesetzt. Laut einem Bericht der "Times" sollte noch am Mittwoch die offizielle Mitteilung zur Absage erfolgen. Es werde allerdings noch über eine Verschiebung oder gänzliche Streichung aus dem WM-Kalender 2020 diskutiert. Da heuer erstmals 22 Rennen in der Motorsport-Königsklasse stattfinden sollen, sei es schwer, einen neuen Termin zu finden. Formel-1-Boss Chase Carey bestätigte die aktuelle Diskussion. Laut dem 66-Jährigen ist eine komplette Absage aufgrund der jüngsten Entwicklungen durch das Coronavirus "wahrscheinlich".

Zweifel gibt es außerdem an der Premiere des Grand Prix in Vietnam. Der Austragungsort Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer entfernt von der chinesischen Grenze. Der Motorsport-Weltverband FIA hatte angekündigt, die Austragung der Rennen zu bewerten und, "falls nötig, jede erforderliche Maßnahme" zu ergreifen, "um dabei zu helfen, die weltweite Motorsportgemeinschaft und die breite Öffentlichkeit zu schützen".

© Getty

Erste Formel-1-Rennabsage seit 2011

Keine Rad-an-Rad-Duelle in China

Bei mehr als 44 000 Menschen wurde bisher eine Infektion bestätigt, hauptsächlich in China. Weltweit sind außerhalb des chinesischen Festlands mittlerweile mehr als 500 Infektionen bestätigt. Eine Rennabsage in der Formel 1 gab es zuletzt 2011. Damals wurde der Große Preis von Bahrain zum Auftakt der Saison wegen politischer Unruhen in dem Land nicht ausgetragen.