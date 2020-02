Coronavirus: RTL überträgt F1-Vietnam-Rennen aus Deutschland

Der Fernsehsender RTL wird die Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Vietnam komplett in Köln produzieren.

Köln/Luxemburg. Grund sind nach RTL-Angaben die nicht kalkulierbare Verbreitung des Coronavirus und die "Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen". Es werden keine Mitarbeiter nach Vietnam reisen. Das Bild-Material wird vom Veranstalter gestellt.

"Risiken vor Ort zu groß"