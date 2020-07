Drama-Pur: Bottas siegt - Hamilton nur Vierter

Valtteri Bottas hat den actionreichen WM-Auftakt der Formel 1 in Österreich gewonnen.

Der Mercedes-Pilot aus Finnland feierte auf dem Red Bull Ring in Spielberg seinen achten Grand-Prix-Sieg. Zweiter wurde Ferrari-Mann Charles Leclerc aus Monaco, dahinter folgte der 20-jährige Brite Lando Norris im McLaren. Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes belegte den vierten Platz.

+++ Hier das Ergebnis vom Spielberg-GP im Detail +++

Vorjahressieger Sieger Max Verstappen im Red Bull war früh wegen eines technischen Gebrechens ausgeschieden. Der Niederländer war der erste Ausfall der WM-Saison 2020. Es gab drei Safety-Car-Phasen. Hamilton hatte in der Schlussphase eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe ausgefasst, weil er eine Kollision mit Alexander Albon verursacht haben soll. Auch der zweite Red-Bull-Pilot schied später aus.

Im Rennverlauf gab es auch ein brisantes Duell zwischen Sebastian Vettel und dem zukünftigen Ferrari-Piloten Carlos Sainz. Vettel wollte seine Chance nutzen und innen vorbeiziehen, verbremste sich aber und drehte sich nach einem Kontakt mit dem Spanier. Für Vettel ging es bei diesem Duell bis auf Platz 15 zurück, am Ende landete er auf Platz 11.

Incident between Vettel and Sainz. pic.twitter.com/7yCgh4ikUV — Oana Popoiu (@Oana_Popoiu) July 5, 2020

Third place = 15 points

Fastest lap = one point

Champagne trickshot... what do we think? ????????#AustrianGP ???????? #F1 @LandoNorris pic.twitter.com/4LeVxOydMr — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

In genau einer Woche geht es an Ort und Stelle mit dem Großen Preis der Steiermark weiter. Im Jahr des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie gibt es mehrere Premieren: So ist es das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass die Weltmeisterschaft mit zwei Rennen auf derselben Strecke startet. Die WM begann zudem erstmals in Österreich. Vorerst sind bis September acht Rennen terminiert, die alle in Europa stattfinden.