F1: LeClerc flitzte durch Maranello

In den Straßen von Maranello dröhnte Donnerstagfrüh der Motor des neuen Formel-1-Ferraris. Am Steuer: Jungstar Charles Leclerc. Der 22-jährige Monegasse durfte den SF1000 dort steuern, wo auch schon Firmengründer Enzo Ferrari einst Gas gab, auf einer "einzigartigen Route", wie die Scuderia mitteilte.

Leclerc startete vom Herzen der Ferrari-Fabrik, passierte unter anderem den Ort, wo sämtliche Rennwagen des italienischen Automobilbauers entworfen, gebaut und entwickelt werden und fuhr schließlich auf die hauseigene Teststrecke in Fiorano. "Guten Morgen Maranello! Entschuldigung, wenn ich dich heut morgen geweckt habe, ich war auf dem Weg zur Arbeit", schrieb Leclerc bei Twitter.

Good morning Maranello !

Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work ???? pic.twitter.com/IHj5o5RLlY