Fan-Wut nach Start-Schande

Die Formel-1-Fans schäumen vor Wut nach dem Absage- Chaos in Australien.

In Australien war alles angerichtet für den Formel-1-Auftakt. Die Fans standen am Freitagmorgen schon vor den Toren des Albert Parks in Melbourne. Dann kam die Schock-Nachricht, das Rennen wurde wegen der corona-Pandemie abgesagt, Tausende Schlachtenbummler, die sich aus der ganzen Welt versammelt haben, mussten wieder die Heimreise antreten.

Nach der Absage hagelt es Kritik am Veranstalter

Die Stars waren schon längst abgereist. Ferrari-Ass Sebastian Vettel war zum Zeitpunkt der Absage jedoch nicht einmal mehr im Land. Er flog schon in den Morgenstunden mit Kimi Räikkönen nach Dubai.

Jetzt entlädt sich der Fan-Frust. In der Kritik stehen vor allem die Bosse der FIA und Formel 1. Die mächtigsten Männer im Motorsport schafften es nicht, eine Entscheidung zu treffen: Während um 9 Uhr der Premierminister Victorias Daniel Andrews noch verkündet, dass vor leeren Rängen gefahren wird, folgt eine Stunde später die endgültige Absage. Zu viel für die treuen Formel-1-Fans, die vor den Eingangstoren verharrten. Der Entschluss wurde mit Pfiffen und Buh-Rufen quittiert. Formel-1-Boss Brawn gesteht: "Man habe die Situation unterschätzt." Doch diese Einsicht kam zu spät.