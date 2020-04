Ferrari-Star LeClerc fährt virtuellen GP als Banane

Ferrari-Pilot Charles LeClerc sorgt für gute Unterhaltung im Netz.

Die Corona-Pandemie hat den Formel-1-Zirkus ausgebremst. Rennen finden derzeit nicht statt, die Fahrer können ihrer Arbeit nicht nachgehen. Neben dem täglichen Training bleibt somit genügend Zeit sich anderen Dingen zu widmen.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc weiß, was er mit so viel Freizeit anstellt. Der 22-Jährige hat sich dem eSport verschrieben und überträgt vorrübergehend seine Fahrer-Skills auf die vituelle Rennstrecke. Und dabei macht er auch noch eine gute Figur: schon vier Siege konnte der Monegasse für seinen Rennstall Ferrari verbuchen.

Auf der Streaming Plattform "Twitch" konnte man die bisherigen Erfolge des Jung-Piloten live mitverfolgen. Seine Fans begeistert LeClerc aber nicht nur mit seinem Können an der Konsole. In den Live-Streams zeigt der junge Franzose auch auf, dass er sich für keine Albernheit zu schade ist. Scherzhaft schlüpfte er jüngst in ein Bananen-Outfit - schon jetzt "ikonisch", findet der offizielle Twitter-Account der Formle-1.