Formel-1-Experte Marc Wurzinger sorgt für Twitter-Lacher

Formel-1-Experte und ORF-Reporter Marc Wurzinger lässt die F1-Sehnsucht in Kreativität ummünzen.

Die Formel-1 steht aufgrund der Coronavirus-Krise im Moment still. Die Verantwortlichen basteln gerade an einem neuen Rennkalender. Eine längere Pausen haben auch wohl oder übel die Formel-1-Experten und Reporter des "ORF". Einer davon - Marc Wurzinger - zeigt Kreativität und postet ein Bild auf "Twitter", wo ein F1-Bolide aus Nudelpackungen und Klopapierrollen zu sehen ist.

Ganz nüchtern und relaxt schreibt er: "Jetzt ist mir der Grund für die Hamsterkäufe endlich klar."

Jetzt ist mir der Grund für die Hamsterkäufe endlich klar.. pic.twitter.com/bVBi13FN8h — Marc Wurzinger (@MarcWurzinger) March 22, 2020

Die Formel-1 soll Anfang Juni (möglicherweise in Baku) wieder starten. Dann wird der ORF-Experte wieder durch die Boxengasse flitzen und den Fahrern letzte Antworten rauskitzeln.

F1-Stars geben virtuell Gas

Ab sofort werden in einer F1-eSports-Virtual-Grand-Prix-Serie aktuelle F1-Stars virtuell gegeneinander antreten. Los geht es bereits heute (20 Uhr), wenn eigentlich der Große Preis von Bahrain stattfinden würde. Gefahren wird per Videospiel "F1 2019" am PC die halbe Renndistanz (28 Runden), vorher gibt es noch eine Qualifikation. Die Gesamtdauer soll rund 90 Minuten betragen. Übertragen werden die Rennen auf der Formel-1-Homepage, dem Youtube-Kanal der Serie und bei Facebook und Twitch.

Fix dabei sind Lando Norris (McLaren) und Nicolas Latifi (Williams). Max Verstappen hat dieses Rennen abgesagt. Auch der Youtuberl und Streamer "Pietsmiet" hat einen begehrten Platz bekommen und wird an diesem Show-Rennen teilnehmen.

Dieses Poster wurde definitiv nicht von mir überarbeitet. ???? pic.twitter.com/Wq6kmNltlg — Piet (@PietSmiet) March 21, 2020

>>>zum Nachlesen: Formel-1-Start erst im Juni: Weitere Rennen verschoben

>>>zum Nachlesen: Fix: Regel-Revolution der Formel-1 auf 2022 verschoben

>>>zum Nachlesen: Formel-1: 'Alles abzuschotten wäre falsch'