Formel 1: Mick Schumacher denkt an Einstieg 2021

Mick Schumacher hat einen Einstieg in die Formel 1 in einem Jahr in Aussicht gestellt.

"Ob ich in die Formel 1 komme 2021, steht irgendwo im Raum", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in einem Video-Interview seines Formel-2-Teams Prema. Der 22-Jährige startet heuer in seine zweite Saison in der zweithöchsten Rennklasse, die Formel 1 ist aber Mick Schumachers erklärtes Ziel. Der Deutsche profitiert dabei auch von der Zusammenarbeit mit Ferrari. Der Rennstall, für den sein Vater fünf seiner sieben WM-Titel geholt hatte, nahm Mick Schumacher vor rund einem Jahr in die sogenannte Driver Academy auf. "Ein Schumacher - Ein Ferrari" "Ich versuche natürlich, soviel Erfahrung von Ferrari mitzunehmen, von der Driver Academy und dem Scuderia Ferrari Team", betonte Mick Schumacher, der bereits immer mit dem Ferrari-Logo eingekleidet ist. Sie würden ihm auch immer den ein oder anderen Tipp geben, "wie und wo ich mich positionieren muss, damit es für mich am Ende am besten ausgeht", verriet das Ferrari-Talent. Er durfte im vergangenen Jahr bereits für die Scuderia testen. "Ein Schumacher - Ein Ferrari", hatte die Formel 1 im April getwittert. Die Formel-1-Fans dürfen sich sicherlich auf packende Duelle zwischen Leclerc, Verstappen und Mick Schumacher freuen.