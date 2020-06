Formel 1: Saisonstart in Spielberg fixiert

Das erste globale Sportereignis nach der Coronakrise wird in Österreich über die Bühne gehen. Die Formel 1 hat ihren Saisonstart mit einer Doppelveranstaltung in Spielberg bestätigt. Die Rennserie gab am Dienstag die ersten acht Rennen ihres wegen der Coronavirus-Pandemie überarbeiteten Kalenders bekannt. Der Auftakt erfolgt demnach am 5. und 12. Juli mit zwei Geisterrennen auf dem Red Bull Ring.

Mateschitz: "Zeichen der Zuversicht"

Dem ursprünglich geplanten "Großen Preis von Österreich" folgt eine Woche später der "Große Preis der Steiermark" - jeweils um Sponsorennamen erweitert. Erstmals in der Geschichte der Formel 1 werden in einer Saison zwei Rennen am selben Ort stattfinden und das auch noch an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Rennen ohne Zuschauer sind für die Motorsport-Königsklasse ebenso ein Novum wie ein WM-Auftakt in Österreich.

Die Grand Prix werden via TV und online in alle Welt übertragen. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz sprach in einer Aussendung des Veranstalters Projekt Spielberg von einem starken Zeichen der Zuversicht. "Wir haben diese in der Geschichte der F1 erstmalige Herausforderung gerne angenommen und freuen uns auf die beiden Wochenenden", erklärte der Streckenbesitzer. "Spielberg wird spannende Rennen sehen - und damit ein Zeichen der Machbarkeit in die ganze Welt schicken."

Der für 15. März in Australien geplante Saisonstart war wegen der Pandemie kurz vor dem ersten freien Training abgesagt worden. Auch die neun folgenden Grand Prix konnten nicht wie geplant ausgetragen werden. Vorerst haben die Formel-1-Organisatoren acht Rennen in Europa bekanntgegeben, von denen zumindest die ersten ohne Zuschauer über die Bühne gehen werden.

Acht Rennen fixiert

Nach dem Doppel in Spielberg wird am 19. Juli auf dem Hungaroring in Mogyorod bei Budapest gefahren. Danach folgt eine weitere Doppelveranstaltung am 2. und 9. August in Silverstone in Großbritannien. Dort firmiert das zweite Rennen offiziell als "Grand Prix zum 70-Jahr-Jubiläum", zumal die Formel 1 1950 auf der britischen Rennstrecke auch ihren ersten WM-Lauf der Geschichte absolviert hatte.

Weiters stehen noch Barcelona am 16. August sowie die Traditionsrennen in Spa-Francorchamps in Belgien am 30. August und in Monza am 6. September im überarbeiteten Kalender. Laut Reglement sind mindestens acht Saisonrennen notwendig, um einen Weltmeister zu küren. Die Rennserie plant allerdings weiterhin - je nach dem globalen Verlauf der Covid-19-Situation - mit 15 bis 18 Rennen. Enden soll die Saison im Dezember in Abu Dhabi.

Ein kompletter Kalender soll laut F1-Geschäftsführer Chase Carey "in den kommenden Wochen" veröffentlicht werden. Der US-Amerikaner hob die Bedeutung des Neubeginns hervor. "Es ist aufregend, dass die Formel 1 zurückkehrt und wir freuen uns, die Saison mit zwei Rennen in Österreich zu starten", sagte Carey. "Mit dem Red Bull Ring haben wir einen ausgezeichneten Partner an der Seite."

Gesundheitskonzept

Nicht nur in sportlicher, sondern auch in organisatorischer Sicht wird im steirischen Aichfeld Neuland betreten. Ein für die Durchführung notwendiges Gesundheitskonzept hatte das Projekt Spielberg gemeinsam mit der Formel-1-Gruppe und dem Automobil-Weltverband FIA ausgearbeitet. Das zuständige Gesundheitsministerium erteilte bereits Ende vergangener Woche Grünes Licht.

Regelmäßige Tests, umfangreiche Hygienemaßnahmen sowie die Reduzierung der Mitarbeiter aller Rennteams und der F1-Organisation sind zentrale Punkte, die für größtmögliche Sicherheit sorgen sollen - auch für die Menschen in der Region. Für Ein- und Ausreisen soll auch der in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke gelegene Flughafen Zeltweg genutzt werden.

Carey dankte allen Promotoren und Partnern für ihre Unterstützung in einer schwierigen Zeit. "Während wir im Moment erwarten, die Saison ohne Fans bei unseren Rennen zu beginnen, hoffen wir, dass es uns die Situation in den kommenden Monaten erlauben wird, sie wieder begrüßen zu dürfen, sobald es sicher ist", erklärte der F1-Chef. Unabhängig davon meinte Carey: "Die Rückkehr der Formel 1 wird allen Sportfans rund um die Welt Auftrieb geben."