Formel 1 gibt Comeback in Spielberg

Das lange Warten hat heute endlich ein Ende: Formel 1 legt in Spielberg voll los.

Spielberg. Zum Start des freien Trainings (11 Uhr & 14.30 Uhr) müssen die Stars heute wohl noch mit einer nassen Strecke am Red Bull Ring rechnen - das 1. Training im oe24-LIVETICKER. Wetterbesserung ist für das Qualifying am Samstag (15 Uhr) sowie das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr) aber in Sicht. „Die TV-Bilder werden um die Welt gehen“, ist sich Red-Bull-Motorsportchef Marko sicher. Allein der ORF sendet 50 Stunden aus Spielberg. Neben der Königsklasse wird auch die Formel 2 live im TV zu sehen sein. Hier steht vor allem Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher im Fokus. Der Sohn von ­Rekordweltmeister Michael Schumacher gilt als heiße Transfer-Aktie. Er soll schon bald im Alfa Romeo sein F1-Debüt feiern.

Ab 17 Uhr (live Sky) gibt Schumi heute im F2-Qualifying Gas!

Der Zeitplan für das Spielberg-Wochenende