Heute (ab 15.10 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) greift Hamilton nach dem Sieg bei der Geister-Show in Spielberg.

Das PS-Spektakel in Spielberg ist eröffnet! Der große Gejagte beim langersehnten Auftakt heißt Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot kann heuer mit seinem siebenten WM-Titel den Rekord von Michael Schumacher einstellen. Und: Er zeigte schon am Red-Bull-Ring, dass er absolut das Zeug dazu hat. Hamilton fuhr in allen drei Trainings Bestzeit. Im gestrigen Qualifying landete der große Favorit hinter Teamkollege Valtteri Bottas immerhin auf Platz zwei. Von Rang drei geht Red Bulls Max Verstappen ins Rennen.

Mercedes in Topform – Verstappen jagt Hattrick

„Es ist großartig, wieder auf der Strecke zu sein. Das neue Auto fühlt sich wirklich gut an“, strahlte Hamilton. Teamchef Toto Wolff warnte: „Abgerechnet wird am Sonntag.“

Vor allem weil Spielberg in den letzten zwei Jahren immer zur großen Red-Bull-Party wurde. Verstappen gewann beide Rennen. Ein Österreich-Hattrick gelang bisher noch keinem. Hamiltons letzter und einziger Sieg in Spielberg liegt vier Jahre zurück. Dazu hat Verstappen, genauso wie Ferraris Charles Leclerc (beide 22), heuer die Chance, sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten zu krönen.

"Wir wollen jedes einzelne Rennen gewinnen"

Die lange Pause war für Verstappen kein Problem: „Wenn du nach einem Jahr wieder auf ein Fahrrad steigst, weißt du trotzdem noch, wie es geht. Ich kenne zudem den Red-Bull-Ring sehr gut.“ Der Niederländer tönt: „Es geht immer darum, das beste Ergebnis zu erzielen, ohne verrückte Risiken einzugehen. Wir wollen jedes einzelne Rennen gewinnen.“ Beim Geisterauftakt werden heute bis zu 30 Grad erwartet. Doch nicht nur deshalb wird der Österreich-Grand-Prix heute zur brandheißen PS-Show. Die Ampeln stehen auf Grün …

Vettel im Qualifying blamiert

Anders läuft es bei Sebastian Vettel. Ihm droht eine Krisen-Saison! Das beste Ergebnis des Ferrari-Pilots in den drei Spielberg-Trainings: Platz fünf. Im Qualifying kam es noch schlimmer. Vettel landete nur auf dem elften Rang, schied im Q2 aus. Schon fix: Nach der Saison trennt sich Ferrari vom Deutschen. Eine Bewerbung für ein neues Cockpit sieht anders aus.