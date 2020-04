Geisterrennen in Spielberg? Das sagt Kogler

Werner Kogler hat Geisterspielen in der Bundesliga grünes Licht gegeben. Doch was ist mit dem Formel-1-GP in Spielberg am 5. Juli?

In den vergangenen Tagen hat Frankreich-Präsident Emanuel Macron noch verkündet, dass keine Events und Veranstaltungen bis Mitte Juli durchgeführt werden können. Dazu zähle auch der Formel-1-Grand-Prix in Le Castellet am Circuit Paul Ricard, der für 28. Juni angesetzt gewesen wäre. Der Frankreich-Klassiker steht demnach kurz vor einer Absage. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

>>>zum Nachlesen: Formel 1: Grand-Prix in Frankreich steht vor Absage

>>>zum Nachlesen: Kommt jetzt Doppel-Rennen in Spielberg?

Formel-1-Auftakt in Spielberg?

Der Nutznießer aus der Problematik wäre der F1-Grand-Prix in Spielberg am 5. Juli. Ein Formel-1-Auftakt ausgerechnet in Österreich wäre eine Sensation. Die Bundesregierung habe Veranstaltungen bis Ende Juni ausgeschlossen. Ein Geisterrennen wäre aber gut vorstellbar.

Diesbezüglich steht Kogler neben dem Motorsportverband auch mit der steirischen Spitzenpolitik beziehungsweise Red-Bull-Mann Helmut Marko in Verbindung.

"Hier spielt der Abstand weniger eine Rolle", meint Kogler, fürchtet jedoch im selben Atemzug ein anderes Problem: "Hier wird es auf die internationalen Ein- und Ausreisebestimmungen ankommen."

Deshalb seien wohl auch Coronavirus-Schutzmaßnahmen für die Fahrer und andere Einreisende nötig. "Wenn der Formel-1-Tross dazu bereit ist, wäre es eine Möglichkeit", so Kogler über denkbare Quarantäne-Verpflichtungen für Lewis Hamilton und Co. vor ihren Einsätzen in Österreich.