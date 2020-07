HIER alle News zum großen Spielberg-Spektakel

Wetterprognose

Die Prognose für den Saisonauftakt der Formel 1-Weltmeisterschaft im obersteirischen Spielberg zeigt zwar kein perfektes Sommerwetter, aber vor allem der Sonntag sollte großteils sonnig mit bis zu 26 Grad Celsius werden. Der Freitag, an dem die ersten Trainings im Aichfeld stattfinden, wird am Vormittag eher bewölkt sein. Regnen dürfte es eher nicht und wenn, dann sind es nur kurze Schauer, so Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Der Samstag sei etwas schwieriger einzuschätzen, aber auch der dürfte eher trocken bleiben. All zu viel Sonne wird es aber auch am Samstag nicht geben - am ehesten am Nachmittag. "Wir haben da einen klassischen Sonne-Wolken-Mix", sagte Rieder.