Hamilton: 'Ich war zu brav, das mache ich nicht mehr'

Mercedes hat seine Dominanz eindrucksvoll fortgesetzt. Der nächste Doppelsieg der Silberpfeile war beim GP von Aserbaidschan nie in Gefahr. Im teaminternen Duell setzte sich diesmal Bottas durch. Als erst zweiter Fahrer nach Nico Rosberg 2016 gewann er dieses Rennen von der Poleposition aus. Lewis Hamilton wurde Zweiter, Sebastian Vettel (Ferrari) Dritter. "Es war ein hartes Rennen. Ich durfte keine Fehler machen", so der überglückliche Sieger.

Das befürchtete Chaos-Rennen in Baku blieb aus

Vor Fehlern hatten sich im Vorfeld alle Beteiligten gefürchtet. Denn die letzten Jahre und das bisherige Wochenende hatten ein chaotisches Rennen versprochen. Bezeichnend: Mit Robert Kubica (Williams), Pierre Gasly (Red Bull) und Kimi Räikkönen (Alpha Romeo) mussten drei Fahrer aus der Box starten.

Umso unspektakulärer war dann das eigentliche Rennen. Bottas behauptete die Spitze und gab diese erst beim Boxenstopp ab. Als einziger Top-Fahrer verzichtete Charles Leclerc auf einen frühen Stopp. Der Ferrari-Jungstar fuhr zwischenzeitlich zwölf Sekunden Vorsprung heraus und hoffte auf eine Safety-Car-Phase. Doch die kam nicht. Nachdem seine Reifen nachließen, musste Leclerc in Runde 32 die Führung wieder an Bottas abgeben. Danach zogen auch Hamilton und Vettel vorbei. Zur gleichen Zeit sorgten Daniel Ricciardo und Daniil Kwjat für eine kuriose Situation: Der Red-Bull-Pilot krachte im Rückwärtsgang in den Toro-Rosso-Fahrer. Beide out.

Lewis drückt im Finish, Valtteri hält Stand

Bottas kümmerte das nicht. Er fuhr vorne sein Rennen und hielt im Finish auch noch dem Druck von Hamilton mit Nerven aus Stahl stand. Er liegt in der WM wieder einen Punkt vor Lewis.