Hamilton rüstet sich für Schumacher-Rekord

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat eine Anmerkung an die Konkurrenz gesendet. Auf seinen Instagram-Account zeigt sich der Mercedes-Pilot in einer herausragenden Form. In diesem Winter scheint er das Fitnessstudio wohl so häufig wie noch nie besucht zu haben für die beste Vorbereitung auf die neue Saison.

„Im letzten Jahr habe ich ungefähr 78 Kilo gewogen. Heuer bringe ich ein besseres Gewicht auf die Waage: 73 kg. Ich muss immer noch viel Fett verbrennen und mehr Muskeln sammeln, aber ich bin auf einem guten Weg. Wenn auch ihr in besserer Form sein wollt, könnt ihr es schaffen!"

Der sechs-fache Weltmeister möchte heuer den Titel-Rekord von Michael Schumacher angreifen und fürs erste mit ihm gleich stellen. Die verunglückte Formel-1-Legende brachte es auf sieben Weltmeister-Titel.

