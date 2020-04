Hamilton zu Ferrari? 'Wird er nicht überleben'

In Corona-Zeiten machen weiter Gerüchte um einen spekakulären Teamwechsel von Hamilton die Runde.

Neben Sebastian Vettels Zukunft ist auch jene von Lewis Hamilton ungewiss. Der Vertrag des Briten läuft Ende 2020 aus. Zwar gibt es Berichte wonach Hamilton vor einer Vertragsverlängerung steht, doch gibt es ebenso viele Beobachter die Hamilton mit Ferrari in Verbindung bringen. Diese Gerüchte hatte der amtierende Weltmeister selbst befeuert. Wandel sei "manchmal eine gute Sache" und er müsse das tun "was für mich das Beste ist", so Hamilton bei der FIA-Gala in Paris kryptisch.

Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone mischte sich nun in die Debatte ein und erklärte bei "Autocar": "Lewis Hamilton hat bei Mercedes maximale Unterstützung". Nur mit dieser Unterstützung wären die fünf Weltmeistertitel des Briten mit den "Silberpfeilen" möglich gewesen. 2014, 2015 und 2017-2019 holte Hamilton mit Mercedes den Titel. 2008, bei seinem ersten Triumph, war der heute 35-Jährige für McLaren erfolgreich gewesen.

Leclerc als Platzhirsch bei Ferrari

Für einen Wechsel zu Ferrari müsste Hamilton seinen Komfort-Zone verlassen. Die Situation wäre eine ganz andere, ist Ecclestone überzeugt. Bei den Italienern ist Charles Leclerc ganz klar der Mann der Zukunft, der auch seinen Nummer-Zwei-Status hinter Sebastian Vettel nicht akzeptiert hatte.

Dementsprechend warnt Ecclestone Hamilton vor einem Wechsel: "Das würde er nicht überleben, sie würden ihn begraben". Mit Leclerc im Team könnte es zu Reibungen kommen, der 22-jährige Monegasse hat einen neuen bis 2024 laufenden Vertrag und würde Hamilton das Leben schwer machen.