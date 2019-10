Horror-Crash von Márquez

Der MotoGP-Welt stockte am Freitag kurz der Atem. Der überlegene WM-Führende Marc Márquez (26) hob im ersten freien Training in Thailand katastrophal ab. Der Spanier blieb kurz liegen, wurde sofort ins Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht. Dort wurden Prellungen festgestellt.

Après une lourde chute et d'un court passage à l’hôpital de Buriram, Marc Marquez a eu le feu vert des médecins et été déclaré apte à participer à la FP2 !



Platz 6 im 2. Training nach Untersuchung. Der angehende Weltmeister, kehrte sogar fürs 2. Training zurück an die Strecke, fuhr insgesamt 23 Runden und wurde immerhin Sechster. Danach beschrieb er seinen Crash. "Es war ein Albtraum, weil ich fünf Sekunden lang nicht atmen konnte. Deshalb blieb ich liegen. Es fühlte sich an, als wären es 20 Sekunden. Es war ein heftiger Aufprall. Als ich im Medical Center ankam, war es bereits okay", schildert der Honda-Star.

Am Sonntag (9 Uhr) kann er das turbulente Rennwochenende sogar mit seinem 6. Weltmeister-Titel vergolden. Dazu muss er nur zwei Punkte mehr als Verfolger Andrea Dovizioso holen.